2018-10-05T19:07:49+03:00
Недвижимость

Готовимся к зиме: На Ангарском и Грушевском перевалах начнут дежурить дорожные бригады

Крымские службы заготовили 43 тысячи тонн песка для посыпки региональных трасс
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму на Ангарском и Грушевском перевалах с 15 октября начнут дежурить дорожные бригады и специальная техника. Это связано с тем, что с 1 ноября все службы переходят на зимний режим содержания республиканских трасс. Об этом сообщили в Госкомитете дорожного хозяйства.

Предприятия заготовили больше 6 тысяч тонн солей, 290 тонн рассолов и больше 43 тысяч тонн песка для ликвидации гололеда на дорогах.

Всего содержанием дорог в холодное время года будут заниматься 205 единиц техники. В это число войдут: снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры (машины для разравнивания снега), погрузчики, экскаваторы и тракторы.

Для рабочих откроют 29 пунктов обогрева, а для хранения противогололедных материалов подготовят 43 базы. Также планируется создать 10-дневный резерв горюче-смазочных материалов.

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