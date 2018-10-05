2018-10-05T19:06:30+03:00
Происшествия

В севастопольской больнице умерла беременная женщина, Следком проводит проверку

К сожалению, жизнь ребенка спасти врачам тоже не удалось
Александра КОРШУНОВА
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В сосудистом центре севастопольской городской больницы №1 умерла 36-летняя беременная женщина. По предварительным - данным, от кровоизлияния в мозг.

К сожалению, спасти ребенка врачи тоже не смогли, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Севастополю.

Во вторник, 2 октября, в тяжелом состоянии будущую маму привезли из родильного дома №2. После проведения необходимых реанимационных мероприятий, женщину спасти не удалось.

В Следственном комитете пояснили, что сейчас устанавливается хронология событий этого дня и "выясняются все обстоятельства смерти женщины и ее ребенка"

На данный момент также ведется работа с медицинской документацией, которую изъяли по интересу следствия.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Севастополю Ольга Постонова подчеркнула, что по результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

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