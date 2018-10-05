«Крымэнерго» заставили подвести свет к домам Керчи

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-05T18:35:00+03:00

За жителей улиц Мусиенко и Декольная заступилась прокуратура

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Прокуратура Керчи проверила жалобу горожан, которые по вине ГУП РК «Крымэнерго» сидят без света. В итоге надзорный орган потребовал от энергетиков подключить домовладения к электросетям.

- Установлено, что заявители заключили договоры с ГУП РК «Крымэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электросетям, - сообщает прокуратура Республики Крым. - Однако энергоснабжающая компания, нарушая сроки, не выполняла обязательств по договору.

И обитателям двух десятков домов, пришлось жить приличное время без света и электроприборов.

На все обращения и жалобы керчан сотрудники энергоснабжающей компанию не реагировали. Сейчас же после вмешательства прокурора Керчи энергетики заработали: установили трансформаторную подстанцию, опоры и проложили провода.

- В ближайшее время будет осуществлено подключение абонентов, - отметили в надзорном ведомстве.