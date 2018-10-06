В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-06T09:59:33+03:00

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В этом году пиротехники отряда разминирования центра спасательных операций особого риска «Лидер» обследовали 57 гектаров территории крепости Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Специалисты нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов.

- Среди них как авиационные бомбы, так и артиллерийские снаряды, гранаты и боеприпасы различных типов, - отметили в МЧС.

Все опасные предметы обезврежены.

Обследование проводилось в том числе с помощью механизированного робототехнического комплекса. Саперы проводят обследование ежегодно уже несколько лет. В этом году начали работу в июле. Как отметили в ведомстве, саперам пришлось работать при высокой температуре воздуха. Из-за сложного рельефа местности приходилось использовать альпинистское снаряжение.