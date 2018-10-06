В Симферополе 6 октября перекроют движение

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-06T10:59:20+03:00

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В субботу, 6 октября, в Симферополе ограничат движение транспорта в связи с проведением эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019. О.б этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В частности, нельзя будет проехать с 13 до 17 часов по проспекту Вернадского (от пересечения с улицей Гончарова) до площади Советской. Также будет перекрыта улица Киевская до площади Куйбышева и проспект Кирова до пересечения с улицей Гоголя.

- В день проведения мероприятия на данном участке запрещена стоянка транспортных средств, в случае выявления припаркованных автотранспортных средств они будут эвакуированы, - подчеркнули в администрацива.

Чиновники принесли горожанам и гостям крымской столицы извинения за неудобства.