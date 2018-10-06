2018-10-06T10:59:20+03:00
Общество

В Симферополе 6 октября перекроют движение

По нескольким центральным улицам пройдет Эстафета Огня
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 6 октября, в Симферополе ограничат движение транспорта в связи с проведением эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019. О.б этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В частности, нельзя будет проехать с 13 до 17 часов по проспекту Вернадского (от пересечения с улицей Гончарова) до площади Советской. Также будет перекрыта улица Киевская до площади Куйбышева и проспект Кирова до пересечения с улицей Гоголя.

- В день проведения мероприятия на данном участке запрещена стоянка транспортных средств, в случае выявления припаркованных автотранспортных средств они будут эвакуированы, - подчеркнули в администрацива.

Чиновники принесли горожанам и гостям крымской столицы извинения за неудобства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов
"Яндекс.Карты" показали панораму Крымского моста
В Крыму работает "горячая линия" по профилактике гриппа
Готовимся к зиме: На Ангарском и Грушевском перевалах начнут дежурить дорожные бригады
В севастопольской больнице умерла беременная женщина, Следком проводит проверку
В Евпатории на набережной Терешковой появится сухой фонтан
«Крымэнерго» заставили подвести свет к домам Керчи
На востоке Крыма уничтожили немецкую авиабомбу весом в 50 кило
Ударил ножом 16 раз: Житель Евпатории убил человека прямо на кладбище
В Крыму до конца 2020 года построят 20 новых школ
В Бахчисарайском районе потерялся 83-летний грибник
В Крыму этап трассы "Таврида" вокруг Симферополя построен на 13%
В Ялте хотят продлить городскую набережную
70-летний пенсионер из Симферополя стал чемпионом мира полиатлону
Поток туристов из Украины в Крым в этом году увеличился на 17 процентов
В Крым по "единому" билету приехало почти 245 тысяч туристов
В Ялте дотла сгорел мопед
В Симферополе хотят установить памятник ветеранам авиации ВМФ
Между Краснокаменкой и Гурзуфом отремонтируют и расширят дорогу
Глава МИД Украины обвинил РФ в намеренном переселении людей в Крым
Погода в Крыму на 5 октября: переменная облачность и тепло до +17