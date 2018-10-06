2018-10-06T13:56:05+03:00
Происшествия

Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале

Пришлось использовать альпинистское снаряжение
Анастасия ЖУКОВА
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В Бахчисарайском районе 5 октября спасателям пришлось снимать со скалы туристку.

Оперативный дежурный получил призыв о помощи в 15:11. Девушка заблудилась в районе Чуфут-Кале и не могла самостоятельно выйти из ущелья. К месту выдвинулись три человека из отряда "Крым-Спас".

Спасатели нашли любительницу лесных прогулок. Она оказалась на крутом скальном выступе. Снимать ее оттуда пришлось с помощью альпинистского снаряжения.

Туристкой оказалась жительница города Бахчисарай. В медицинской помощи она не нуждалась.

В МЧС призывают граждан внимательно подходить к выбору туристического маршрута.

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