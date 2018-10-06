Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-06T16:08:48+03:00

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В Раздольненском районе у 43-летней местной жительницы украли документы. Оказалось, что виноват в этом - разобидевшийся на даму бывший возлюбленный.

Как рассказали в пресс-службе МВД, женщина жила с 31-летним мужчиной и недавно решила с ним расстаться. Правда, сожитель выступил категорически против, но крымчанка все же забрала свои вещи.

- После неприятного разговора заявительница обнаружила пропажу из своей сумки документов, - отметили в МВД.

Экс-возлюбленный поначалу отрицал свою вину и не отреагировал на угрозу обратиться в полицию. Женщина все же попросила помощи у правоохранителей: они-то и обнаружили пропавшие бумаги.

- Мужчина в настоящее время нигде не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Злоумышленником были даны признательные показания, написана явка с повинной. Похищенные документы были возвращены потерпевшей, - рассказали в МВД.

В отношении крымчанина завели уголовное дело по ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа). Ему грозит до трех месяцев ареста.