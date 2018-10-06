2018-10-06T18:17:22+03:00
Политика

Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать

Виктор Медведчук заявил, что любит полуостров
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Скриншот видео ТВ ЦентрФото: Скриншот видео ТВ Центр
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Украинский политик, лидер всеукраинского общественного движения "Украинский выбор" и партии "За життя" Виктор Медведчук признал Крым российским регионом - правда, отметил, что это противоречит законам незалежной.

- Согласно действующему украинскому законодательству, конституции, Крым – территория Украины. Однако де-факто это сегодня Россия, - заявил Медведчук каналу "ТВ Центр"

Он также подчеркнул, что продолжает отдыхать на полуострове, хотя это и не приветствуется властями Украины.

- Крым – место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине, - отметил политик. - Я и в этом году отдыхал и в прошлом и буду отдыхать дальше.

Виктор Медведчук добавил, что разногласия между Украиной и Россией следует решать постепенно, и в первую очередь - начать с проблем Донбасса.

СПРАВКА КП

Виктор Медведчук - в 2002-2005 годах возглавлял Администрацию Президента Украины, ранее был народным депутатом в Верховной Раде, занимал должности первого вице-спикера украинского парламента, члена Высшего совета юстиции Украины, совета национальной безопасности страны. Доктор юридических наук, член Национальной академии правовых наук Украины.

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