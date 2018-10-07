2018-10-07T08:42:51+03:00
Общество

На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения

Это связано с ремонтом и нанесением дорожной разметки
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе с 10 октября изменят схему дорожного движения на площади Восставших. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Изменения связаны с ремонтом дороги и нанесением новой разметки от площади Восставших до улицы Пожарова.

В частности, автомобили будут двигаться по транспортному кольцу по одной полосе, начиная от улицы пятая Бастионная. В перспективе для остановки троллейбуса №5, маршрута №400 появится карман для общественного транспорта, а на выезде с площади Восставших на улицу Адмирала Октябрьского появится выделенная полоса для маршруток и троллейбусов, для личного автотранспорта оставят одну полосу.

- Также на данном участке будет организован большой "островок безопасности" с искусственным бордюром. Таким образом, на площади Восставших изменение схемы движения затронет только разъезд с ул. Частника, площадь Восставших, ул. Адмирала Октябрьского, – сообщили правительстве.

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