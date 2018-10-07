Ханский дворец временно закроют для посетителей

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-07T10:53:33+03:00

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Ансамбль «Ханский дворец XVI-XIX вв.» на два дня - 8 и 9 октября - закроют для посетителей. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как пояснили в Бахчисарайском историко-культурном музее-заповеднике, в состав которого входит Ханский дворец, решение временно закрыть учреждение принято в связи с проводимой реставрацией зданий. На следующей неделе планируется провести работы "по сборке пространственно-металлической конструкции", и на территорию объекта заедет крупногабаритная строительная техника.

Остальные объекты заповедника (пещерные города Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Сюйреньская крепость и другие) будут работать в обычном режиме.

Напомним, реставрация Ханского дворца началась в 2017 году. Украинские СМИ и некоторые крымские общественники и ученые выступали против, утверждая, что таким образом реставраторы разрушат аутентичность здания - единственного сохранившегося в мире памятника крымскотатарской дворцовой архитектуры. Авторы проекта уверяют, что сохраняют все важные архитектурные элементы.