Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера
Пенсионер из Евпатории выпил на кладбище с незнакомцем и лишился обручального кольца.
Как рассказали в пресс-службе МВД, 67-летний мужчина употреблял спиртное на кладбище в Сакском районе вместе со случайным собутыльником. Во время "поминок" незнакомец снял у пенсионера с руки обручальное кольцо и скрылся.
Полицейские быстро нашли подозреваемого, им оказался 54-летний житель соседнего села.
- Мужчина рассказал, что сдал кольцо в ломбард, а вырученные за него денежные средства потратил на собственные нужды, - отметили в МВД.
В отношении нечистого на руку селянина возбудили уголовное дело по статье "грабеж" (ч.1 ст.161 УК рФ). Полицейские "проводят мероприятия по изъятию похищенного".
Обвиняемому может грозить от 180 часов обязательных работ - до 4 лет лишения свободы.