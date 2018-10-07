2018-10-07T11:35:17+03:00
Происшествия

Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера

Мужчина забрал ювелирное украшение у собутыльника на кладбище
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионер из Евпатории выпил на кладбище с незнакомцем и лишился обручального кольца.

Как рассказали в пресс-службе МВД, 67-летний мужчина употреблял спиртное на кладбище в Сакском районе вместе со случайным собутыльником. Во время "поминок" незнакомец снял у пенсионера с руки обручальное кольцо и скрылся.

Полицейские быстро нашли подозреваемого, им оказался 54-летний житель соседнего села.

- Мужчина рассказал, что сдал кольцо в ломбард, а вырученные за него денежные средства потратил на собственные нужды, - отметили в МВД.

В отношении нечистого на руку селянина возбудили уголовное дело по статье "грабеж" (ч.1 ст.161 УК рФ). Полицейские "проводят мероприятия по изъятию похищенного".

Обвиняемому может грозить от 180 часов обязательных работ - до 4 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ханский дворец временно закроют для посетителей
На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения
Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать
Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Симферополе 6 октября перекроют движение
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов
"Яндекс.Карты" показали панораму Крымского моста
В Крыму работает "горячая линия" по профилактике гриппа
Готовимся к зиме: На Ангарском и Грушевском перевалах начнут дежурить дорожные бригады
В севастопольской больнице умерла беременная женщина, Следком проводит проверку
В Евпатории на набережной Терешковой появится сухой фонтан
«Крымэнерго» заставили подвести свет к домам Керчи
На востоке Крыма уничтожили немецкую авиабомбу весом в 50 кило
Ударил ножом 16 раз: Житель Евпатории убил человека прямо на кладбище
В Крыму до конца 2020 года построят 20 новых школ
В Бахчисарайском районе потерялся 83-летний грибник
В Крыму этап трассы "Таврида" вокруг Симферополя построен на 13%
В Ялте хотят продлить городскую набережную
70-летний пенсионер из Симферополя стал чемпионом мира полиатлону
Поток туристов из Украины в Крым в этом году увеличился на 17 процентов
В Крым по "единому" билету приехало почти 245 тысяч туристов
В Ялте дотла сгорел мопед
В Симферополе хотят установить памятник ветеранам авиации ВМФ
Между Краснокаменкой и Гурзуфом отремонтируют и расширят дорогу
Глава МИД Украины обвинил РФ в намеренном переселении людей в Крым
Погода в Крыму на 5 октября: переменная облачность и тепло до +17