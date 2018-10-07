Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-07T11:35:17+03:00

Мужчина забрал ювелирное украшение у собутыльника на кладбище

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Пенсионер из Евпатории выпил на кладбище с незнакомцем и лишился обручального кольца.

Как рассказали в пресс-службе МВД, 67-летний мужчина употреблял спиртное на кладбище в Сакском районе вместе со случайным собутыльником. Во время "поминок" незнакомец снял у пенсионера с руки обручальное кольцо и скрылся.

Полицейские быстро нашли подозреваемого, им оказался 54-летний житель соседнего села.

- Мужчина рассказал, что сдал кольцо в ломбард, а вырученные за него денежные средства потратил на собственные нужды, - отметили в МВД.

В отношении нечистого на руку селянина возбудили уголовное дело по статье "грабеж" (ч.1 ст.161 УК рФ). Полицейские "проводят мероприятия по изъятию похищенного".

Обвиняемому может грозить от 180 часов обязательных работ - до 4 лет лишения свободы.