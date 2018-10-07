2018-10-07T13:38:46+03:00
Происшествия

Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи

На лес опустилась темнота, и туристка сбилась с пути
Анастасия ЖУКОВА
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Жительница Ростова-на-Дону решила собрать крымских грибов. Пошла в лес в районе Ангарского перевала, а выводили ее оттуда уже спасатели.

Сигнал с просьбой о помощи оперативный дежурный получил вечером 6 октября, в 19:25. Любительницу грибов в лесу застала темнота, самостоятельно выйти она не могла.

Искали женщину четверо спасателей. Ее обнаружили в районе горы Северная Демерджи. Дама хорошо себя чувствовала, в медицинской помощи не нуждалась.

Сотрудники МЧС перевезли жительницу Ростова-на-Дону в село Лаванда, где ее уже ждал муж.

В МЧС призвали любителей сбора грибов рассчитывать свои силы и возможности, готовиться к таким прогулкам и не уходить в лес в одиночестве.

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