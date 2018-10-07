Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи
Жительница Ростова-на-Дону решила собрать крымских грибов. Пошла в лес в районе Ангарского перевала, а выводили ее оттуда уже спасатели.
Сигнал с просьбой о помощи оперативный дежурный получил вечером 6 октября, в 19:25. Любительницу грибов в лесу застала темнота, самостоятельно выйти она не могла.
Искали женщину четверо спасателей. Ее обнаружили в районе горы Северная Демерджи. Дама хорошо себя чувствовала, в медицинской помощи не нуждалась.
Сотрудники МЧС перевезли жительницу Ростова-на-Дону в село Лаванда, где ее уже ждал муж.
В МЧС призвали любителей сбора грибов рассчитывать свои силы и возможности, готовиться к таким прогулкам и не уходить в лес в одиночестве.