В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-07T16:49:49+03:00

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В Керчи 20 октября пройдет велогонка «Кольцо Митридата». Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

- Это гонка по пересеченной местности для настоящих любителей байков! Мы разработали 3 уровня сложности, чтобы каждый смог преодолеть свою дистанцию и имел шанс на победу. Самых быстрых ждут призы, награды и подарки от партнеров соревнования, - отметили организаторы.

Зрителей и участников соревнования ждут показательные выступления спортсменов, а также выступление рок-группы.

К участию допускаются все желающие старше 14 лет и не имеющие противопоказаний. Нужно пройти регистрацию на сайте соревнования: velokerch.ru или непосредственно перед началом заезда.