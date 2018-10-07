В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»
В Керчи 20 октября пройдет велогонка «Кольцо Митридата». Об этом сообщается на сайте горадминистрации.
- Это гонка по пересеченной местности для настоящих любителей байков! Мы разработали 3 уровня сложности, чтобы каждый смог преодолеть свою дистанцию и имел шанс на победу. Самых быстрых ждут призы, награды и подарки от партнеров соревнования, - отметили организаторы.
Зрителей и участников соревнования ждут показательные выступления спортсменов, а также выступление рок-группы.
К участию допускаются все желающие старше 14 лет и не имеющие противопоказаний. Нужно пройти регистрацию на сайте соревнования: velokerch.ru или непосредственно перед началом заезда.