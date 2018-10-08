В Крыму 8 октября до +22 градусов

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-08T07:07:24+03:00

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В Крыму 8 октября, по прогнозам синоптиков, ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха повысится до +22 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе 8 октября переменная облачность. Осадков нео ожидается. Днем столбики термометров покажут до +20 градусов.

В Севастополе малооблачно. Днем будет также тепло - до +20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

На ЮБК сегодня днем будет также облачно, до +21 градуса днем.

В Керчи, по прогнозам синоптиков, малооблачно. Днем воздух прогреется до 19 градусов.