Керчанин завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-08T10:08:37+03:00

Он стал единственным представителям Республики Крым на этих соревнованиях

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Житель Керчи Павел Куриленко стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в Перми с 4 по 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

Торжественное открытие двадцатого юбилейного чемпионата состоялось 5 октября.

Керчанин завоевал "бронзу" в весовой категории до 78 килограммов среди соперников возрастной группы В (41-45 лет).

Наш земляк победил киргизца Тазабека Икрамова со счетом 6:2. Призовое место чемпионата забрал швед Джимми Фредрик Самуэльссон, добавили в пресс-службе.

Всего в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 31 стран мира. Медали разыграли в пяти разных возрастных группах. Отмечается, что Павел Куриленко был единственным представителем Республики Крым на этом чемпионате.