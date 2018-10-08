2018-10-08T10:08:37+03:00
Спорт

Керчанин завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Он стал единственным представителям Республики Крым на этих соревнованиях
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики КрымФото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым
Изменить размер текста:

Житель Керчи Павел Куриленко стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в Перми с 4 по 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

Торжественное открытие двадцатого юбилейного чемпионата состоялось 5 октября.

Керчанин завоевал "бронзу" в весовой категории до 78 килограммов среди соперников возрастной группы В (41-45 лет).

Наш земляк победил киргизца Тазабека Икрамова со счетом 6:2. Призовое место чемпионата забрал швед Джимми Фредрик Самуэльссон, добавили в пресс-службе.

Всего в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 31 стран мира. Медали разыграли в пяти разных возрастных группах. Отмечается, что Павел Куриленко был единственным представителем Республики Крым на этом чемпионате.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все парковки в центре Симферополя хотят сделать платными
Симферопольские квартиры готовы к отопительному сезону на 81 процент
Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием
В Раздольненском районе задержали пьяного водителя за рулем трактора
Ялта вошла в топ-5 самых популярных городов для осеннего отдыха
Тюрьма вместо армии: призывник выращивал коноплю на продажу
В Крыму 8 октября до +22 градусов
В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»
Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи
Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера
Ханский дворец временно закроют для посетителей
На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения
Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать
Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Симферополе 6 октября перекроют движение
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов