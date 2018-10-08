В Раздольненском районе задержали пьяного водителя за рулем трактора

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-08T10:38:24+03:00

Ранее его уже привлекали за это к ответственности

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В одном из сел Раздольненского района остановили пьяного водителя за рулем 13-тонного трактора "К-701", сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Оказалось, что 52-летнего мужчину уже замечали в нетрезвом состоянии за рулем трактора.

- Поведение водителя вызвало у сотрудников ДПС подозрение в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем последний был отстранен от управления транспортным средством. На законные требования инспекторов ДПС предъявить водительское удостоверение и пройти процедуру медицинского освидетельствования мужчина ответил отказом, - уточнили в МВД.

Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортом на полтора года.

Сейчас нарушителю грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.