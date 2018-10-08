2018-10-08T10:38:24+03:00
Общество

В Раздольненском районе задержали пьяного водителя за рулем трактора

Ранее его уже привлекали за это к ответственности
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из сел Раздольненского района остановили пьяного водителя за рулем 13-тонного трактора "К-701", сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Оказалось, что 52-летнего мужчину уже замечали в нетрезвом состоянии за рулем трактора.

- Поведение водителя вызвало у сотрудников ДПС подозрение в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем последний был отстранен от управления транспортным средством. На законные требования инспекторов ДПС предъявить водительское удостоверение и пройти процедуру медицинского освидетельствования мужчина ответил отказом, - уточнили в МВД.

Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортом на полтора года.

Сейчас нарушителю грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все парковки в центре Симферополя хотят сделать платными
Симферопольские квартиры готовы к отопительному сезону на 81 процент
Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием
Керчанин завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Ялта вошла в топ-5 самых популярных городов для осеннего отдыха
Тюрьма вместо армии: призывник выращивал коноплю на продажу
В Крыму 8 октября до +22 градусов
В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»
Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи
Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера
Ханский дворец временно закроют для посетителей
На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения
Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать
Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Симферополе 6 октября перекроют движение
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов