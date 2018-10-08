Через Севастопольскую бухту планируют построить переход

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-08T18:48:44+03:00

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В рамках программы федереально-целевого развития выделят средства для строительства в Севастополе перехода через одноименную бухту и Гераклейскую рокаду (автомобильную дорогу), которые соединяют несколько районов города. Об этом сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Сейчас власти рассматривают, каким будет переход через Севастопольскую бухту: в виде моста или туннеля.

- У нас есть два крупных проекта - так называемая Гераклейская рокада, которая проходит через несколько районов города (Нахимовский, Ленинский, Гагаринский), и переход через Севастопольскую бухту, - добавил Овсянников.

Ранее губернатор города говорил о том, что такие проекты реализуются не в связи с открытием Крымского моста, а планомерно, в течение двух лет. Тогда глава города сказал, что темпы строительсва нужно ускорить, ведь поток туристов несовмненно возрастет.