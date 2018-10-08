Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием
Вторую очередь Сакской ТЭЦ строят с небольшим опозданием, однако новая теплоэлектростанция должна заработать на полную мощность к концу ноября.
- Небольшое отставание от графика есть. Оно было вызвано задержками в поставках оборудования. Сейчас работают четыре турбины общей мощностью 90 МВт. До ноября мы должны смонтировать паровые турбины и увеличить мощность станции до 120 МВт, - сообщил гендиректор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.
По его словам, Сакская ТЭЦ – уникальный объект, поскольку строится исключительно с помощью российского оборудования. Кроме того, предприятие будет производить тепловую энергию, помимо электрической.
Тарас Целый уточнил, что это первый объект в РФ, работающий на выработку электроэнергии.
- Продолжается строительство паротурбинного комплекса, которое должно быть завершено в ноябре, — добавил гендиректор «КрымТЭЦ».
Напомним, первую очередь Сакской ТЭЦ запустили 3 октября.