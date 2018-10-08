2018-10-08T11:51:11+03:00
Общество

Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием

Виной тому - задержки с поставкой оборудования
Надежда ДАЦЮК
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Вторую очередь Сакской ТЭЦ строят с небольшим опозданием, однако новая теплоэлектростанция должна заработать на полную мощность к концу ноября.

- Небольшое отставание от графика есть. Оно было вызвано задержками в поставках оборудования. Сейчас работают четыре турбины общей мощностью 90 МВт. До ноября мы должны смонтировать паровые турбины и увеличить мощность станции до 120 МВт, - сообщил гендиректор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.

По его словам, Сакская ТЭЦ – уникальный объект, поскольку строится исключительно с помощью российского оборудования. Кроме того, предприятие будет производить тепловую энергию, помимо электрической.

Тарас Целый уточнил, что это первый объект в РФ, работающий на выработку электроэнергии.

- Продолжается строительство паротурбинного комплекса, которое должно быть завершено в ноябре, — добавил гендиректор «КрымТЭЦ».

Напомним, первую очередь Сакской ТЭЦ запустили 3 октября.

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