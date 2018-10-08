2018-10-08T11:54:45+03:00
Общество

Симферопольские квартиры готовы к отопительному сезону на 81 процент

Проблемы до сих пор остаются у товариществ собственников недвижимости
Александра КОРШУНОВА
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Жилой фонд в Симферополе к отопительному сезону готов на 81 процент. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника профильного ведомства Александр Хомяков проведения работ по подготовке всех городских объектов "идет по плану".

Всего из 54 детских садов 52 готовы к наступлению зимы, одно дошкольное учреждение находится на плановом ремонте, а еще одно – на реконструкции.

Из 48 школ в 42 проведены необходимые работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Из них 4 находятся на капитальном ремонте и еще в двух проводятся текущие работы.

Также Хомяков заявил, что товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, председатели многоквартирных домов вовремя не предоставляют паспорта и акты готовности жилого фонда к работе в осенне-зимний период.

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