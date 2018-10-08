2018-10-08T13:43:40+03:00
Спорт

Две крымчанки забрали медали на турнире по женской борьбе в Подмосковье

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из 33 регионов России
Александра КОРШУНОВА
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Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики КрымФото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым
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Две крымчанки получили медали на Всероссийском турнире по женской сборной на призы заслужденного мастера спорта России Анны Шамовой. Он проходил в 6-7 октября в Подмосковье, в Орехово-Зуево.

Спортменки из Алушты Амиде Языджиева и Сакского района Татьяна Гудаева выступали в возрастной группе "девушки 2002-2004 года рождения", сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

Амиде Языджиева заняла второе место в весовой категории до 49 килограммов, она уступила в финале Надежде Матвеевой из Чувашии.

Татьяна Гудаева получила третье место в весе до 61 ккилограммов, ее победила москвичка Златослава Степанова.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из 33 регионов страны.

В ходе чемпионата были разыграны 10 комплектов наград среди женщин и 14 – среди девушек, добавили в пресс-службе.

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