Все парковки в центре Симферополя хотят сделать платными
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев предложил все парковки в центре города сделать платными. Об этом он заявил в интервью одному из крымских телеканалов.
Лукашев рассказал, что Симферополь не был подготовлен и предназначен для такого количества автомобилей, которое есть сейчас. Сократить их количество сейчас просто невозможно.
- Мы въезд в город не запретим. Единственное решение – это сделать плаными парковки в центре города. Что касается реализации проекта многоуровневых паркингов, то понятно, что сразу их сделать невозможно. Но у нас в городе есть места для их строительства, - дополнил Лукашев.
Глава города отметил, что уже в следующем году планируется реализовать инвестиционный проект по строительству многоуровневой парковки на улице Севастопольской. Скорее всего, она будет 5-6 этажной, насколько позволит городская инфраструктура.
Игорь Лукашев отметил, что теперь каждый дом, который строится в городе должен, иметь 100% парковок. Они будут находиться на территории жилой застройки.