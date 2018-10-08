Под Ростовом задержали убийцу 56-летнего севастопольца

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-08T14:44:40+03:00

Преступление было совершено в мае 2017 года

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В Ростовской области задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в убийстве 56-летнего жителя Севастополя. После этого преступник признался в убийстве и написал явку с повинной, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Севастополю.

В мае прошлого года в квартире по улице Надежды Краевой в Севастополе обнаружили тело хозяина квартиры с множественными колото-резанными ранениями.

Подозреваемого установили "после отработки круга общения погибшего".

- Им оказался коллега по работе, с которым погибший трудился в фирме по установке пластиковых окон. Во время застолья между приятелями произошел конфликт, который завершился трагедией, - добавили в пресс-службе.

Преступник очень быстро уехал из города, его объявили в розыск. Недавно подозреваемого задержали в Ростовской области и отправили в Севастополь.

В ходе проверки показаний на месте преступления он рассказал и показал, как совершал убийство.