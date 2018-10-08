Под Ростовом задержали убийцу 56-летнего севастопольца
В Ростовской области задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в убийстве 56-летнего жителя Севастополя. После этого преступник признался в убийстве и написал явку с повинной, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Севастополю.
В мае прошлого года в квартире по улице Надежды Краевой в Севастополе обнаружили тело хозяина квартиры с множественными колото-резанными ранениями.
Подозреваемого установили "после отработки круга общения погибшего".
- Им оказался коллега по работе, с которым погибший трудился в фирме по установке пластиковых окон. Во время застолья между приятелями произошел конфликт, который завершился трагедией, - добавили в пресс-службе.
Преступник очень быстро уехал из города, его объявили в розыск. Недавно подозреваемого задержали в Ростовской области и отправили в Севастополь.
В ходе проверки показаний на месте преступления он рассказал и показал, как совершал убийство.