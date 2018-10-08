В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-08T13:54:22+03:00

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В воскресенье, 7 октября, на дороге "Владиславовка-Новопокровка" (Кировский район) произошла авария с участием двух легковых автомобилей марки Volkwagen. В результате этого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

На место происшествия выехали спасатели. После прибытия они передали пострадавших "скорой помощи".

Фото: пресс-службе МЧС Республики Крым, авария на дороге "Владиславовка-Новопокровка

На месте аварии сотрудники МЧС провели "комплекс мер по противопожарной безопасности" и освободили дорожную часть для проезда других автомобилей.

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов дополнил, что за прошедшие сутки крымские спасатели 6 раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий. Им удалось оказать помощь 10 людям.

- По-прежнему, одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение правил дорожного движения. Водитель должен уметь оценивать ситуацию на дороге, соблюдать скоростной режим, быть внимательными и не забывать пользоваться ремнями безопасности, - подчеркнул Шахов.