2018-10-08T13:54:22+03:00
Происшествия

В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Троих раненых передали сотрудникам "скорой помощи"
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службе МЧС Республики Крым, авария на дороге "Владиславовка-НовопокровкаФото: пресс-службе МЧС Республики Крым, авария на дороге "Владиславовка-Новопокровка
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 октября, на дороге "Владиславовка-Новопокровка" (Кировский район) произошла авария с участием двух легковых автомобилей марки Volkwagen. В результате этого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

На место происшествия выехали спасатели. После прибытия они передали пострадавших "скорой помощи".

Фото: пресс-службе МЧС Республики Крым, авария на дороге "Владиславовка-Новопокровка

Фото: пресс-службе МЧС Республики Крым, авария на дороге "Владиславовка-Новопокровка

На месте аварии сотрудники МЧС провели "комплекс мер по противопожарной безопасности" и освободили дорожную часть для проезда других автомобилей.

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов дополнил, что за прошедшие сутки крымские спасатели 6 раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий. Им удалось оказать помощь 10 людям.

- По-прежнему, одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение правил дорожного движения. Водитель должен уметь оценивать ситуацию на дороге, соблюдать скоростной режим, быть внимательными и не забывать пользоваться ремнями безопасности, - подчеркнул Шахов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольском парке Керчи начали укладывать новую плитку
"Эвакуатор уронил": на парковке в Симферополе легковушка перевернулась на крышу
За прошедший курортный сезон в Крыму налоговики нашли 900 нарушений
Под Ростовом задержали убийцу 56-летнего севастопольца
Две крымчанки забрали медали на турнире по женской борьбе в Подмосковье
Все парковки в центре Симферополя хотят сделать платными
В Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль
Симферопольские квартиры готовы к отопительному сезону на 81 процент
Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием
В Раздольненском районе задержали пьяного водителя за рулем трактора
Керчанин завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Ялта вошла в топ-5 самых популярных городов для осеннего отдыха
Тюрьма вместо армии: призывник выращивал коноплю на продажу
В Крыму 8 октября до +22 градусов
В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»
Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи
Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера
Ханский дворец временно закроют для посетителей
На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения
Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать
Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Симферополе 6 октября перекроют движение
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов