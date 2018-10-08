СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-08T18:27:39+03:00

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В Крыму посеяно более 35% площади озимых культур. В целом кампания по севу проходит с опережением графика, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

В республике засеяно 159 тысяч гектаров озимых зерновых культур.

- В прошлом году в начале октября работы еще только начинались. Сейчас благоприятны для сева и погодные условия: достаточно влаги и тепла. Планируемая площадь озимых культур под урожай 2019 года составляет 443 тысячи гектаров, - добавил Рюмшин.

Также он подчеркнул, что научные сотрудники в муниципалитетах предоставляют методические рекомендации по посеву.

- Хозяйства обеспечены минеральными удобрениям, созданы все условия для продолжения качественного посева. На сегодня у нас есть все предпосылки рассчитывать на хороший урожай в 2019 году, - подчеркнул министр.