2018-10-08T18:27:39+03:00
Общество

В Крыму посеяно более 35% площади озимых культур

В 2019 году ждут хорошего урожая
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму посеяно более 35% площади озимых культур. В целом кампания по севу проходит с опережением графика, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

В республике засеяно 159 тысяч гектаров озимых зерновых культур.

- В прошлом году в начале октября работы еще только начинались. Сейчас благоприятны для сева и погодные условия: достаточно влаги и тепла. Планируемая площадь озимых культур под урожай 2019 года составляет 443 тысячи гектаров, - добавил Рюмшин.

Также он подчеркнул, что научные сотрудники в муниципалитетах предоставляют методические рекомендации по посеву.

- Хозяйства обеспечены минеральными удобрениям, созданы все условия для продолжения качественного посева. На сегодня у нас есть все предпосылки рассчитывать на хороший урожай в 2019 году, - подчеркнул министр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Севастопольскую бухту планируют построить переход
Праздничный салют и мастер-классы: Симферопольский район отметит 95-ю годовщину
В севастопольских квартирах включат отопление через две недели
В Комсомольском парке Керчи начали укладывать новую плитку
"Эвакуатор уронил": на парковке в Симферополе легковушка перевернулась на крышу
За прошедший курортный сезон в Крыму налоговики нашли 900 нарушений
Под Ростовом задержали убийцу 56-летнего севастопольца
В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
Две крымчанки забрали медали на турнире по женской борьбе в Подмосковье
Все парковки в центре Симферополя хотят сделать платными
В Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль
Симферопольские квартиры готовы к отопительному сезону на 81 процент
Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием
В Раздольненском районе задержали пьяного водителя за рулем трактора
Керчанин завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Ялта вошла в топ-5 самых популярных городов для осеннего отдыха
Тюрьма вместо армии: призывник выращивал коноплю на продажу
В Крыму 8 октября до +22 градусов
В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»
Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи
Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера
Ханский дворец временно закроют для посетителей
На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения
Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать
Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Симферополе 6 октября перекроют движение
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов