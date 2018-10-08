2018-10-08T17:14:20+03:00
Общество

В Комсомольском парке Керчи начали укладывать новую плитку

И устанавливать фонари
Александра КОРШУНОВА
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В Комсомольском парке Керчи начали укладывать новую плитку. РОб этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Сергей Бороздин.

Напомним, работы по реконструкции парка стартовали этим летом.

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

Также на обновленной территории досуговой зоны начали установка фонарей.

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

- Своей очереди ждут занять на аллеях малые архитектурные формы. Облик парка разительно изменился, это отмечают и местные жители, те, кто любят прогуливаться в этом замечательном месте отдыха, - добавил Бороздин.

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

В комментариях местный житель попросил главу администрации установить в парке камеры наблюдения для того, чтобы не допустить актов вандализма.

- Чтобы сохранить всю эту красоту, поставьте камеры на каждом столбе. Вандалов, увы, еще очень много осталось. Да, собственно как вредителей и провокаторов.

Кстати, в симферпопольском парке имени Гагарина появился новый объект, который вызвал у горожан неудоумение.

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