За прошедший курортный сезон в Крыму налоговики нашли 900 нарушений

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-08T17:02:35+03:00

Больше всего штрафов получили предприниматели в сферах общественного питания и торговли

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В Крыму за курортный сезон 2018 года выявлено более 900 нарушений в сфере соблюдения налогового законодательства. Всего за этот период было проведено 1016 проверок. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

Больше всего проверяли сферу общественного питания и торговли, еще треть пришлась на платежные терминалы и сдачу жилья.

- Также проводились проверки предоставления услуг в аквапарках, проката маломерных судов, парковок, экскурсий и пассажирских перевозок, - добавили в пресс-службе.

В налоговой отметили, что проблемной зоной остаются платежные терминалы, в которых должны быть встроены кассовые аппараты.

Так, например, в Судаке они отсутствовали, а предпринимателя привлекли к административной ответственности, отметили в УФНС России по Республике Крым.