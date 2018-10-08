За прошедший курортный сезон в Крыму налоговики нашли 900 нарушений
В Крыму за курортный сезон 2018 года выявлено более 900 нарушений в сфере соблюдения налогового законодательства. Всего за этот период было проведено 1016 проверок. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.
Больше всего проверяли сферу общественного питания и торговли, еще треть пришлась на платежные терминалы и сдачу жилья.
- Также проводились проверки предоставления услуг в аквапарках, проката маломерных судов, парковок, экскурсий и пассажирских перевозок, - добавили в пресс-службе.
В налоговой отметили, что проблемной зоной остаются платежные терминалы, в которых должны быть встроены кассовые аппараты.
Так, например, в Судаке они отсутствовали, а предпринимателя привлекли к административной ответственности, отметили в УФНС России по Республике Крым.