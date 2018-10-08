"Эвакуатор уронил": на парковке в Симферополе легковушка перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-08T17:13:20+03:00

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В парковке торгового центра "Меганом" в Симферополе легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Вконтакте в группе "Автопартнер Крым".

Интернет-пользователи сразу взялись комментировать снимок:

- Похоже, эвакуатор уронил.

- Пузо греет.

- Как будто с неба упал

- Летчик приземлился неудачно,

- Спортсмены мимо проходили.

Кое-кто предположил, что такую инсталляцию придумало руководство торгового центра.

https://www.crimea.kp.ru/online/news/3258987/

Один из подписчиков опубликовал фотографии с подписью о том, что в бок автомобиля врезалось еще одна машина, из-за этого он и оказался на крыше.

Напомним, в Кировском районе столкнулись две легковушки: есть пострадавшие. А в Джанкойском районе электровоз опрокинул "ВАЗ".