"Эвакуатор уронил": на парковке в Симферополе легковушка перевернулась на крышу
В парковке торгового центра "Меганом" в Симферополе легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Вконтакте в группе "Автопартнер Крым".
Интернет-пользователи сразу взялись комментировать снимок:
- Похоже, эвакуатор уронил.
- Пузо греет.
- Как будто с неба упал
- Летчик приземлился неудачно,
- Спортсмены мимо проходили.
Кое-кто предположил, что такую инсталляцию придумало руководство торгового центра.
https://www.crimea.kp.ru/online/news/3258987/
Один из подписчиков опубликовал фотографии с подписью о том, что в бок автомобиля врезалось еще одна машина, из-за этого он и оказался на крыше.
Напомним, в Кировском районе столкнулись две легковушки: есть пострадавшие. А в Джанкойском районе электровоз опрокинул "ВАЗ".