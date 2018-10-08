Праздничный салют и мастер-классы: Симферопольский район отметит 95-ю годовщину
Симферопольский район отпразднует 95-ю годовщину. Праздничные мероприятия стартуют в среду, 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Симферопольского района.
На среду запланированы такие мепроприятия: презентация книги о Симферопольском районе, объектов Федерально-целевой программы, инвестиционных проектов. А также открытие Доски почета на улице Павленко в Симферополе.
В субботу, 13 октября, праздник продолжится в селе Мирное Симферопольского района.
8:00-14:00 – Сельскохозяйственная ярмарка
11:00-20:00 – Выступление аниматоров
13:00-20:00 – Национальные кухни народов мира
13:30-15:00 – Фестиваль детского творчества "Мы – будущее Симферопольского района"
15:00-16:00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчества для детей
17:00-17:20 – Выступление парашютистов
18:00-18:30 – Презентация документального фильма о Симферопольском районе
18:30-19:45 – Концертная программа. Шоу двойников
20:00 – Праздничный салют.