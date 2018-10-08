Праздничный салют и мастер-классы: Симферопольский район отметит 95-ю годовщину

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-08T18:19:34+03:00

Также для жителей 13 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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Симферопольский район отпразднует 95-ю годовщину. Праздничные мероприятия стартуют в среду, 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Симферопольского района.

На среду запланированы такие мепроприятия: презентация книги о Симферопольском районе, объектов Федерально-целевой программы, инвестиционных проектов. А также открытие Доски почета на улице Павленко в Симферополе.

В субботу, 13 октября, праздник продолжится в селе Мирное Симферопольского района.

8:00-14:00 – Сельскохозяйственная ярмарка

11:00-20:00 – Выступление аниматоров

13:00-20:00 – Национальные кухни народов мира

13:30-15:00 – Фестиваль детского творчества "Мы – будущее Симферопольского района"

15:00-16:00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчества для детей

17:00-17:20 – Выступление парашютистов

18:00-18:30 – Презентация документального фильма о Симферопольском районе

18:30-19:45 – Концертная программа. Шоу двойников

20:00 – Праздничный салют.