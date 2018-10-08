2018-10-08T18:19:34+03:00
Общество

Праздничный салют и мастер-классы: Симферопольский район отметит 95-ю годовщину

Также для жителей 13 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Симферопольский район отпразднует 95-ю годовщину. Праздничные мероприятия стартуют в среду, 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Симферопольского района.

На среду запланированы такие мепроприятия: презентация книги о Симферопольском районе, объектов Федерально-целевой программы, инвестиционных проектов. А также открытие Доски почета на улице Павленко в Симферополе.

В субботу, 13 октября, праздник продолжится в селе Мирное Симферопольского района.

8:00-14:00 – Сельскохозяйственная ярмарка

11:00-20:00 – Выступление аниматоров

13:00-20:00 – Национальные кухни народов мира

13:30-15:00 – Фестиваль детского творчества "Мы – будущее Симферопольского района"

15:00-16:00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчества для детей

17:00-17:20 – Выступление парашютистов

18:00-18:30 – Презентация документального фильма о Симферопольском районе

18:30-19:45 – Концертная программа. Шоу двойников

20:00 – Праздничный салют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Севастопольскую бухту планируют построить переход
В Крыму посеяно более 35% площади озимых культур
В севастопольских квартирах включат отопление через две недели
В Комсомольском парке Керчи начали укладывать новую плитку
"Эвакуатор уронил": на парковке в Симферополе легковушка перевернулась на крышу
За прошедший курортный сезон в Крыму налоговики нашли 900 нарушений
Под Ростовом задержали убийцу 56-летнего севастопольца
В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
Две крымчанки забрали медали на турнире по женской борьбе в Подмосковье
Все парковки в центре Симферополя хотят сделать платными
В Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль
Симферопольские квартиры готовы к отопительному сезону на 81 процент
Строительство Сакской ТЭЦ идет с небольшим отставанием
В Раздольненском районе задержали пьяного водителя за рулем трактора
Керчанин завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Ялта вошла в топ-5 самых популярных городов для осеннего отдыха
Тюрьма вместо армии: призывник выращивал коноплю на продажу
В Крыму 8 октября до +22 градусов
В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»
Жительница Ростова-на-Дону пошла за грибами в Крыму и потерялась на Демерджи
Крымчанин может сесть на 4 года за кражу обручального кольца у пенсионера
Ханский дворец временно закроют для посетителей
На площади Восставших с 10 октября изменится схема движения
Украинский политик: В Крыму отдыхал, отдыхаю и буду отдыхать
Крымчанин обиделся на бывшую и украл у нее документы
Спасатели сняли туристку со скалы в районе Чуфут-Кале
В Симферополе 6 октября перекроют движение
В Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов