К столетию Крымского федерального университета выпустили уникальный конверт

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-09T09:55:47+03:00

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"Почта Крыма" к столетию Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского выпустила необычный конверт. Торжественная процедура его гашения состоялась в понедельник, 8 октября, в стенах вуза. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты Крыма",

Тираж уникального конверта составляет 50 тысяч штук.

Фото: пресс-служба КФУ

На лицевой стороне конверта изображено главное здание университета – корпус Таврической академии. Кстати, для процедуры спецгашения изготовили специальный почтовый штемпель (печать), который действует только один день.

- На конверте изображено здание Таврической академии, и фактически оно входит в историю сегодня как здание Крымского федерального университета, хотя КФУ – это гораздо больше. Это весь Крым. Конверт – это символ того, что мы важны, мы сильны, мы значимы в истории Крыма. Я теперь все письма буду отправлять в таких конвертах, - рассказал и.о. ректора Андрей Фалалеев.