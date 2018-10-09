2018-10-09T09:55:47+03:00
Общество

К столетию Крымского федерального университета выпустили уникальный конверт

На нем изображен главный корпус – Таврическая академия
Александра КОРШУНОВА
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Фото: пресс-службе КФУФото: пресс-службе КФУ
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"Почта Крыма" к столетию Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского выпустила необычный конверт. Торжественная процедура его гашения состоялась в понедельник, 8 октября, в стенах вуза. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты Крыма",

Тираж уникального конверта составляет 50 тысяч штук.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

На лицевой стороне конверта изображено главное здание университета – корпус Таврической академии. Кстати, для процедуры спецгашения изготовили специальный почтовый штемпель (печать), который действует только один день.

- На конверте изображено здание Таврической академии, и фактически оно входит в историю сегодня как здание Крымского федерального университета, хотя КФУ – это гораздо больше. Это весь Крым. Конверт – это символ того, что мы важны, мы сильны, мы значимы в истории Крыма. Я теперь все письма буду отправлять в таких конвертах, - рассказал и.о. ректора Андрей Фалалеев.

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