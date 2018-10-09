2018-10-09T10:21:59+03:00
Политика

"Это был демократический процесс": Лидер Боснии и Герцеговины пообещать добиться признания российского Крыма

Хотя бы на уровне одной страны
Анастасия ЖУКОВА
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Лидер Республики Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины с преимущественно сербским населением) Милорад Додик пообещал добиться признания российского Крыма на уровне БиГ.

По мнению Додика, полуостров вошел в состав Российской Федерации в результате легитимного референдума, соответствующего Уставу ООН.

- Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию. Кроме того, Крым исторически принадлежал России и являлся ее составной частью. Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева, - сказал политик в комментарии "Известиям".

Он также заявил, что намерен посетить Крым, как только появится такая возможность.

Давления со стороны Украины Милорад Додик не боится, он считает, что незалежной нужно решать свои внутриполитические вопрос и нормализовать отношения с Россией.

- События в Крыму происходили в более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. Несмотря на это, США и большинство их союзников признают независимость Косово, - подчеркнул политик.

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