Крымский город Саки вошел в первую тройку бальнеологических курортов России
Крымские Саки вошли в первую тройку бальнеологических курортов (традиционные типы водных и косметических процедур) в России в осенний период. Об этом сообщили в одном из популярных российских сервисов бронирования жилья.
В первую тройку также вошел Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае.
Такой рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристам с 1 по 31 октября 2018 года.
В середине осени туристы приезжают в Саки в среднем на девять дней и тратят на жилье порядка 1,2 тысяч рублей в сутки.
В сервисе отмечают, что наиболее длительный отдых путешественники бронируют именно в крымских Саках.
Кстати, Ялта возглавила рейтинг популярных российских городов для осеннего отдыха. В этот список также вошли Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа.