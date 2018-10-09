Крымский город Саки вошел в первую тройку бальнеологических курортов России

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-09T11:26:14+03:00

На полуострове отдыхают дольше всего

Изменить размер текста: A A

Крымские Саки вошли в первую тройку бальнеологических курортов (традиционные типы водных и косметических процедур) в России в осенний период. Об этом сообщили в одном из популярных российских сервисов бронирования жилья.

В первую тройку также вошел Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае.

Такой рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристам с 1 по 31 октября 2018 года.

В середине осени туристы приезжают в Саки в среднем на девять дней и тратят на жилье порядка 1,2 тысяч рублей в сутки.

В сервисе отмечают, что наиболее длительный отдых путешественники бронируют именно в крымских Саках.

Кстати, Ялта возглавила рейтинг популярных российских городов для осеннего отдыха. В этот список также вошли Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа.