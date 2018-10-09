На Южном берегу Крыма нашли "воришек" электричества
В Алуште и Гурзуфе обнаружили случаи незаконного подключения к электрическим сетям. Всех нарушителей обесточили.Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Наиболее частое нарушение – присоединение к чужим сетям и потребление энергии без соотвествующих договоров.
Сейчас, по поручению главы Крыма, проводятся углубленные проверки торговых точек, которые работают на набережных приморских городов.
- К нарушителям применяются максимально допустимые законодательством меры, однако в некоторых случаях энергетики сталкиваются с нежеланием собственников сетей следовать установленным правилам, - добавили на предприятии.
В "Крымэнерго" отметили, что проверки незаконного подключения к электросетям в Крыму продолжатся.
Напомним, Сергей Аксенов дал поручение министру топливу и энергетики Крыма Владимиру Белику расследовать махинации на электросетях в Ялте.