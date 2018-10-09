2018-10-09T13:30:19+03:00
Общество

На Южном берегу Крыма нашли "воришек" электричества

Нарушителей обесточили
Александра КОРШУНОВА
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Фото: пресс-служба "Крымэнерго"Фото: пресс-служба "Крымэнерго"
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В Алуште и Гурзуфе обнаружили случаи незаконного подключения к электрическим сетям. Всех нарушителей обесточили.Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Наиболее частое нарушение – присоединение к чужим сетям и потребление энергии без соотвествующих договоров.

Сейчас, по поручению главы Крыма, проводятся углубленные проверки торговых точек, которые работают на набережных приморских городов.

- К нарушителям применяются максимально допустимые законодательством меры, однако в некоторых случаях энергетики сталкиваются с нежеланием собственников сетей следовать установленным правилам, - добавили на предприятии.

В "Крымэнерго" отметили, что проверки незаконного подключения к электросетям в Крыму продолжатся.

Напомним, Сергей Аксенов дал поручение министру топливу и энергетики Крыма Владимиру Белику расследовать махинации на электросетях в Ялте.

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