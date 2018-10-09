2018-10-09T18:24:39+03:00
Политика

Три тысячи военных тренировались на крымском полигоне Опук

В них также задействовали 200 единиц техники
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму на полигоне Опук прошли двусторонние тактические учения. В них приняли участие более 3 тысяч военных армейского корпуса Черноморского флота.

Под прикрытием авиации военнослужащие высадились на побережье с кораблей "Орск" и "Азов", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

На учениях применялся нестандартный подход с воды и воздуха, это помогло военным в короткие сроки захватить плацдарм и оборудовать район для обороны.

В учении задействовали более 200 единиц военной и специальной техники. Там были самоходные артиллерийские установки "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые транспортеры легкого бронирования, минометы "Поднос" и "Сани", ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 "Аллигатор" и транспортные вертолеты Ми-8 АМТШ.

В учении приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

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