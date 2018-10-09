Часть Симферополя на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-09T18:57:45+03:00

Воды не будет с 21.00 10 октября и до 7.00 11 октября. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В городе снова проводятся ремонтные работы

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Часть Симферополя с вечера 10 октября и до утра следующего дня останется без воды.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- В среду 10 октября 21.00 до 7.00 следующего дня будет ограничено водоснабжение микрорайонов "Старый город", "Битак", "Луговое", "Сергеевка", "Новосергеевка", - рассказали в администрации.

Не будет воды и у жителей улиц Мате Залки, Воровского, Ленина, Бела Куна, Шмидта, Зои Жильцовой, 51-й Армии, Лермонтова, Куйбышева, Комсомольская, Грибоедова, Садовая, проспект Победы, переулок Северный, Тургенева, Фрунзе, Репина, Кечкеметская (№94-180 и №91-149), Киевская (№1-115, №2-74).

Симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма" просит прощения за предоставленные неудобства.

Ранее на Южном берегу Крыма нашли "воришек" электричества, нарушителей обесточили.