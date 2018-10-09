2018-10-09T18:09:28+03:00
Происшествия

В Ялте женщина упала с 7-метровой подпорной стены

Она получила травмы средней тяжести
Александра КОРШУНОВА
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В понедельник, 8 октября, в Ялте 60-летняя женщина упала с подпорной стены высотой 7 метров. К ней на помощь сразу выехали крымские спасатели и "скорая помощь".

В МЧС Крыма уточнили, что в частном доме женщина упала на газовую трубу. Без помощи спасателей она не смогла выбраться из неудобного положения.

По приезду спасатели вытащили и на носилках эвакуировали потерпевшую с помощью носилок к автомобилю "скорой помощи".

В результате происшествия она получила травмы различной степени тяжести. Женщину отвезли в Ливадийскую городскую больницу.

- Где бы Вы ни находились, главное - никогда не стоит забывать о технике безопасности, - призвал крымчан и гостей полуострова министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

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