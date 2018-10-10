Погода в Крыму на 10 октября: без дождя и тепло до +22

СЕГОДНЯ 05:27 2018-10-10T05:27:35+03:00

На полуострове отличный комфортный день

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 октября можно по полной программе наслаждаться замечательным бабьим летом. На улице не жарко,но и не холодно. Нет намека и на дождь. Не озвучили синоптики и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 20…22°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 18…20º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10 -15 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.