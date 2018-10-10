2018-10-10T05:27:35+03:00
Общество

Погода в Крыму на 10 октября: без дождя и тепло до +22

На полуострове отличный комфортный день
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море +17…19°Вода в Черном море +17…19°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 10 октября можно по полной программе наслаждаться замечательным бабьим летом. На улице не жарко,но и не холодно. Нет намека и на дождь. Не озвучили синоптики и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 20…22°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 18…20º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10 -15 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

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