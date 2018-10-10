Бывший прокурор Республики Адыгея теперь будет следить за правопорядком в Севастополе

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-10T09:08:19+03:00

А севастопольский прокурор отправится на Кавказ

Изменить размер текста: A A

В Севастополе - новый прокурор. Теперь эту должность занимает государственный советник юстиции 2 класса Марк Большедворский. Его назначили на пять лет.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть нового начальника коллективу и властям города-героя 9 октября.

Марк Большедворский родился в Ангарске Иркутской области в 1975 году. Окончил Иркутский государственный университет, служит в органах прокуратуры с 1996 года. Занимал должность первого зама прокурора Ангарска, первого заместителя прокурора Краснодарского края – прокурора г. Сочи. Последнее место службы - прокурор Республики Адыгея.

Является почетным работником прокуратуры РФ, награждет орденом "Дружбы", "Медалью Руденко", медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I степени, а также нагрудным знаком "За безупречную службу".

В свою очередь экс-прокурор Севастополя Игорь Шевченко займет место Марка Большедворского - станет прокурором Республики Адыгея.