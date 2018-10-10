2018-10-10T11:30:23+03:00
Общество

В Бахчисарайском районе 24-летний москвич повредил ногу

На носилках спасатели отнесли его к машине "скорой"
Александра КОРШУНОВА
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В Бахчисарайском районе Крыма, недалеко от туристической стоянки "Бойка", 24-летний москвич повредил ногу. Такое сообщение поступило спасателям утром 9 октября.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, специалисты приехали на 6 километр дороги "Соколиное-Ялта". После этого они пешком направились к туристической стоянке. Там они и обнаружили пострадавшего жителя Москвы.

Ему оказали первую медицинскую помощь, а после этого на носилках перенесли в машину "скорой".

В МЧС призвали, чтобы путешественники, отправляясь на туристическую прогулку, "адекватно оценивали сложности ландшафтных условий" и собственные силы.

Напомним, в Ялте с 7-метровой подпорной стены в частном доме упала женщина. После прибытия на место спасатели помогли женщине выбраться. Она получила многочисленные травмы средней тяжести.

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