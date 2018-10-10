В Симферополе начнется первый этап работ на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-10T12:01:50+03:00

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В Симферополе 10-11 октября начнется первый этап работ на проспекте Кирова, от площади Куйбышева до Советской. Ремонт должен завершиться 20 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В связи с проведением работ движение ограничат по главной транспорной артерии города – от площади Амет-Хана Султана до Куйбышева. Также запретят движение по улице Севастопольской. В администрации города уже сделали схему объезда.

Сейчас в крымской столице ремонтируют улицы: Нижнегоспитальную, Чехова, Коммунальную, Бахчисарайскую, Аральскую, 1-й Конной Армии, Севастопольскую (2 этап и 3-й этап), Объездную, Козлова (от переулка Пионерского до Севастопольской), Маршала Жукова.

В микрорайоне Каменка проводятся работы на Кубанской и Центральной, а также на переулках Кубанский и Советский.

Заместитель главы города Сергей Круцюк отметил, что после завершения капремонта по улице Объездной, начнутся работы по Авиационной, а после улицы Козлова будет отремонтирована Маяковского.