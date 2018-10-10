В Бахчисарайском районе из горящей квартиры вытащили женщину

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-10T13:01:23+03:00

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В Бахчисарайском районе, в селе Угловое, вечером 10 октября загорелась квартира в четырехэтажном доме. Появился риск, что огонь перекинется и на соседние помещения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республик Крым.

По прибытии спасатели эвакуировали хозяйку квартиры и всех жильцов многоквартирного дома.

В МЧС отметили, что подъезд был сильно задымлен, и существовала реальная угроза "перехода огня на соседние квартиры".

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные проложили рукавные (трубопроводные) линии и начали тушить возгорание. Спасатели боролись с огнем около 2 часов. К счастью, дальнейшего распространения пламени удалось избежать.

- Кухня и балкон квартиры общей площадью 30 квадратных метров были полностью уничтожены, - добавили в пресс-службе.

Пострадавшую женщину осмотрели врачи, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Сейчас причину возгорания выясняют эксперты.