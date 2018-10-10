Под Гвардейским столкнулись две легковушки
На московской трассе, между селом Первомайское и поселком Гвардейское, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Информации о пострадавших нет.
Судя по видео, одна из легковушек неудачно вошла в поворот, из-за этого и произошло столкновение.
Кстати, на парковке в Симферополе, около торгового центра "Меганом", легковой автомобиль перевернулся на крышу. Интренет-пользователи сразу взялись комментарировать проишествие.
Ранее в Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки. Пострадавших в аварии сразу передали сотрудникам "скорой помощи".
А в Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль марки "ВАЗ". Нетрезвый водитель легковушки припарковался недалеко от железнодорожных путей.