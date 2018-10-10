2018-10-10T13:00:13+03:00
Авто

Под Гвардейским столкнулись две легковушки

Информации о пострадавших нет
Александра КОРШУНОВА
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На московской трассе, между селом Первомайское и поселком Гвардейское, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет.

Судя по видео, одна из легковушек неудачно вошла в поворот, из-за этого и произошло столкновение.

Кстати, на парковке в Симферополе, около торгового центра "Меганом", легковой автомобиль перевернулся на крышу. Интренет-пользователи сразу взялись комментарировать проишествие.

Ранее в Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки. Пострадавших в аварии сразу передали сотрудникам "скорой помощи".

А в Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль марки "ВАЗ". Нетрезвый водитель легковушки припарковался недалеко от железнодорожных путей.

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