Под Гвардейским столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-10T13:00:13+03:00

Информации о пострадавших нет

Изменить размер текста: A A

На московской трассе, между селом Первомайское и поселком Гвардейское, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет.

Судя по видео, одна из легковушек неудачно вошла в поворот, из-за этого и произошло столкновение.

Кстати, на парковке в Симферополе, около торгового центра "Меганом", легковой автомобиль перевернулся на крышу. Интренет-пользователи сразу взялись комментарировать проишествие.

Ранее в Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки. Пострадавших в аварии сразу передали сотрудникам "скорой помощи".

А в Джанкойском районе электровоз опрокинул легковой автомобиль марки "ВАЗ". Нетрезвый водитель легковушки припарковался недалеко от железнодорожных путей.