2018-10-10T14:28:05+03:00
Общество

В Ленинском районе обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной

Каждая весила 2,5 килограмма
Александра КОРШУНОВА
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В Ленинском районе Крыма обезвредили две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Информация об опасных предметах поступила в службу спасения накануне. Боеприпасы обнаружили в 8-ми километрах от села Фронтовое в сторону села Владиславовка Ленинского района.

Туда отправились специалисты и установили, что это – осколочные авиабомбы, каждая весом 2,5 килограмма.

Снаряды извлекли на специальном автомобили доставили на полигон. Там бомбы уничтожили. В МЧС России Крыма рассказали, что "контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности".

Кстати, в Крепости Керчь нашли 11 тысяч взрывоопасных предметов. Все опасные предметы обезвердили. Среди них были: авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и боеприпасы различных типов.

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