2018-10-10T15:09:11+03:00
Общество

Севастополь в этом году соберет рекордное количество фруктов

За первую неделю октября убрали 166 тонн груш и яблок
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе к концу первой недели октября с 15% площадей садов собрали более 166 тонн груш и яблок. Всего в этом году планируется убрать 385 тонн фруктов, а это в три раза больше прошлогоднего урожая.

- По прогнозному валовому сбору фруктов соберут 856 тонн семечковых и косточковых. В прошлом году это цифра составляла 145 тонн, - сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кстати, по государственной программе предприятия агарной отрасли получают субсидии на обновление насаждений. На уход за садами и виноградниками в году потратят 150 миллионов рублей.

Что касается планов, то до 2022 года на обновление многолетних площадей выделят 907 миллионов рублей. Это не считая ежегодных субсидий на покупку сельхозтехники и внедрения систем капельного орошения (система полива в прикорневую зону растения).

Напоним, в Крыму посеяно более 35% площади озимых культур. В 2019 году в республике ждут хорошего урожая.

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