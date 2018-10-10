2018-10-10T16:03:07+03:00
Происшествия

В Евпатории пожилая женщина заперлась в квартире и открыла газ

Несчастья чудом удалось избежать
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Ночью 9 октября в одном из пятиэтажных домов в Евпатории произошла утечка газа. На это сообщение сразу выехала дежурная профильная служба.

Когда сотрудники "Крымгаза" прибыли на место, обнаружили, что газовые стояки перекрыты. Но, как рассказали соседи, в одной из квартир живет пожилая женщина. Она уже сутки на звонок и стук не открывает дверь, а в доме работает телевизор и горит свет на кухне.

Тогда на помощь выехали спасатели. Они с помощью газоанализатора обследовали воздух и "определили сильное превышение предельно допустимых норм на лестничной клетке".

- Из-за угрозы взрыва, сотрудниками чрезвычайного ведомства было принято решение об эвакуации жильцов подъезда, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на главу министерства.

Дверь квартиры начали открывать с помощью шанцевого инструмента (используется в земляных работах) в присутствии полиции. Но, когда хозяйка услышала шум, то отперла квартиру изнутри.

Специалисты зашли внутрь и обнаружили, что в квартире была открыта газовая конфорка и духовка.

После этого на месте продолжили работу полиция и профильная служба.

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