2018-10-10T16:43:58+03:00
Общество

В Красногвардейском районе начался ремонт дорог

Он продлится до конца ноября
Александра КОРШУНОВА
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Фото: пресс-служба "Крымавтодора"Фото: пресс-служба "Крымавтодора"
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В среду, 10 октября, в Красногвардейском районе Крыма начался ремонт дорог. Работы на участках продлятся до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".

На улицах с асфальтовым покрытием дорожники уложат выравнивающий слой объемом 328 тонн. Также будет проведен ямочный ремонт "струйно-инъекционным методом".

Планируется выполнить благоустройство и щебеночных дорог. На них восстановят "профиль" с помощью добавления нового материала на 18 тысячи квадратных метров.

- На ремонтируемых участках дорог сотрудники Крымавтодора установят 176 дорожных знаков и дополнительные щитки дорожных знаков в необходимых местах.

После завершения всех ремонтных работ на дорогах нанесут разметку.

В Симферополе начался первый этап работ на проспекте Кирова. Центр города перекроют для проезда уже 11 октября, уже подготовлена схема объезда.

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