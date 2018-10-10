Да будет свет: в Симферополе в 2018 году установили 350 уличных светильников
В Симферополе за 2018 год установили 350 новых консольных (на кронштейнах) уличных светильников. Это помогло восстановить освещение на 200 городских улицах.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ "Город" Николая Коновалова, также заменили около 3 тысяч ламп, на смену устаревшим пришли светодиодные. Их срок службы составляет 50 тысяч часов.
- Мы полностью восстановили освещение на Ялтинском шоссе, улицах Героев Сталинграда, Тополевой, Курцовской, Коммунальной и других. Там сети наружного освещения были полностью уничтожены, – дополнил Коновалов.
Сейчас в городе насчитывается 20 тысяч световых точек, при этом до 60 процентов сетей освещения были потеряны в предыдущие годы.
Эта проблема по большей части коснулась городских улиц в частном секторе.
Напомним, в Симферополе 11 октября начнется первый этап ремонтных работ на проспекте Кирова. В администрации города уже подготовили схему объезда.