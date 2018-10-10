2018-10-10T18:19:26+03:00
Общество

Да будет свет: в Симферополе в 2018 году установили 350 уличных светильников

Это помогло восстановить освещение на 200 улицах
Александра КОРШУНОВА
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Фото: пресс-службе администрации СимферополяФото: пресс-службе администрации Симферополя
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В Симферополе за 2018 год установили 350 новых консольных (на кронштейнах) уличных светильников. Это помогло восстановить освещение на 200 городских улицах.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ "Город" Николая Коновалова, также заменили около 3 тысяч ламп, на смену устаревшим пришли светодиодные. Их срок службы составляет 50 тысяч часов.

- Мы полностью восстановили освещение на Ялтинском шоссе, улицах Героев Сталинграда, Тополевой, Курцовской, Коммунальной и других. Там сети наружного освещения были полностью уничтожены, – дополнил Коновалов.

Сейчас в городе насчитывается 20 тысяч световых точек, при этом до 60 процентов сетей освещения были потеряны в предыдущие годы.

Эта проблема по большей части коснулась городских улиц в частном секторе.

Напомним, в Симферополе 11 октября начнется первый этап ремонтных работ на проспекте Кирова. В администрации города уже подготовили схему объезда.

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