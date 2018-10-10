Встречи с моряками и студентами: Мария Захарова посетит Севастополь

10 Окт. 22:21 2018-10-10T22:22:19+03:00

Дипломат отправится в город-герой после брифинга в Коктебеле

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 октября посетит Севастополь.

В городе-герое у дипломата, по ее словам, запланирована "обширная программа".

- Будет общение со студентами факультетов журналистики, пиара, других факультетов. Также будет встреча с представителями Черноморского флота, посещение объектов ЧФ. Кроме того, будет встреча с администрацией, - сказала Мария Захарова на брифинге в Коктебеле.

В ходе беседы с представителями СМИ дипломат прокомментировала очередной украинский проект резолюции Генассамблеи ООН, а также возросший интерес к Крыму со стороны иностранных делегаций.

Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства уже не раз посещала Крым. Мария Захарова проводила свои традиционные брифинги в Севастополе прямо на набережной, возле знаменитого памятника затопленным кораблям, в Ялте, в Керчи, а также в международном детском центре "Артек". Кроме того, дипломат проводила творческую встречу с крымскими журналистами в Симферополе.