Встречи с моряками и студентами: Мария Захарова посетит Севастополь
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 октября посетит Севастополь.
В городе-герое у дипломата, по ее словам, запланирована "обширная программа".
- Будет общение со студентами факультетов журналистики, пиара, других факультетов. Также будет встреча с представителями Черноморского флота, посещение объектов ЧФ. Кроме того, будет встреча с администрацией, - сказала Мария Захарова на брифинге в Коктебеле.
В ходе беседы с представителями СМИ дипломат прокомментировала очередной украинский проект резолюции Генассамблеи ООН, а также возросший интерес к Крыму со стороны иностранных делегаций.
Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства уже не раз посещала Крым. Мария Захарова проводила свои традиционные брифинги в Севастополе прямо на набережной, возле знаменитого памятника затопленным кораблям, в Ялте, в Керчи, а также в международном детском центре "Артек". Кроме того, дипломат проводила творческую встречу с крымскими журналистами в Симферополе.