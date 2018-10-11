Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-11T07:21:21+03:00

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В Крыму 11 октября погода будет теплой.

- В ближайшие трое суток антициклон обусловит на полуострове сухую, теплую погоду. Умеренный северо-восточный ветер местами усилится до 15-20 м/с, - предупредили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха ночью составит 5…10 градусов, на побережье 11…16, днем воздух прогреется до 17…22, в горах 11…16.

В Свастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…12, днем 18…20.

Как водичка?

Температура морской воды в Феодосии и Алуште 19, Ялте 20, в Севастополе 17…19, Евпатории 18, Черноморском 17. В Керченском проливе и Азовском море 17.