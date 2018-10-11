В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-11T09:08:17+03:00

Улов у браконьеров изъяли. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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Транспортные полицейские Крыма пресекли незаконный вылов рыбы.

- Стало известно, что ночью в акватории Черного моря, неизвестные незаконно ловят рыбу, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники Евпаторийского линейного отдела полиции установили, что в прибрежной зоне двое мужчин ведут подводную охоту.

Нарушителей взяли с поличным. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

- На куканах охотников оказались барабуля, кефаль, ставрида и пелингас, - отметили в ведомстве.

Сейчас на нарушителей завели два административных производства.Первое: ч.2 ст. 8.17 - нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море.

Второе: ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ - нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира.

Браконьерам грозят денежные штрафы.