2018-10-11T09:08:17+03:00
Общество

В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы

Нарушителей могут оштрафовать
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Улов у браконьеров изъяли. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.Улов у браконьеров изъяли. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Изменить размер текста:

Транспортные полицейские Крыма пресекли незаконный вылов рыбы.

- Стало известно, что ночью в акватории Черного моря, неизвестные незаконно ловят рыбу, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники Евпаторийского линейного отдела полиции установили, что в прибрежной зоне двое мужчин ведут подводную охоту.

Нарушителей взяли с поличным. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушителей взяли с поличным. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

- На куканах охотников оказались барабуля, кефаль, ставрида и пелингас, - отметили в ведомстве.

Сейчас на нарушителей завели два административных производства.Первое: ч.2 ст. 8.17 - нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море.

Второе: ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ - нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира.

Браконьерам грозят денежные штрафы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков
Встречи с моряками и студентами: Мария Захарова посетит Севастополь
Захарова: Украина не дает иностранным дипломатам приезжать в Крым
"У них предвыборная гонка": Захарова ответила на заявления Украины о "милитаризации Крыма"
Да будет свет: в Симферополе в 2018 году установили 350 уличных светильников
В Красногвардейском районе начался ремонт дорог
МИД РФ: Зарубежные депутаты хотят налаживать контакты с Крымом
В Евпатории пожилая женщина заперлась в квартире и открыла газ
Севастополь в этом году соберет рекордное количество фруктов
В Ленинском районе обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной
В Бахчисарайском районе из горящей квартиры вытащили женщину
Под Гвардейским столкнулись две легковушки
В Симферополе начнется первый этап работ на проспекте Кирова
В Бахчисарайском районе 24-летний москвич повредил ногу
"Стоят и пьют кофе": глава Крыма недоволен работой дорожников в Симферополе
Бывший прокурор Республики Адыгея теперь будет следить за правопорядком в Севастополе
Погода в Крыму на 10 октября: без дождя и тепло до +22
Три тысячи военных тренировались на крымском полигоне Опук
В Севастополе из-за смерти беременной женщины завели уголовное дело
Часть Симферополя на сутки останется без воды
В Ялте женщина упала с 7-метровой подпорной стены