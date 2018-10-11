2018-10-11T10:05:48+03:00
Происшествия

В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров
Александра КОРШУНОВА
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В 22.00 в среду, 10 октября, в Ялте на территории санатория "Сосняк" произошел пожар. Там начала гореть кровля неиспользуемого спального корпуса.

Возгорание удалось локализовать только в 3.55 утра. К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

- Для тушения пожара было привлечено 32 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 30 специалистов и 10 машин.

Напомним, в Бахчисарайском районе из горящей квартиры вытащили женщину. В МЧС отметили, что был риск того, что огонь перекинется и на соседние квартиры. Пожар удалось успешно локализовать, его площадь составила 30 квадратных метров.

А в Евпатории пожилая женщина открыла газ и заперлась в квартире. На звонки и стук в дверь соседей она не открывала. Для помощи пришлось вызывать спасателей. Несчастья чудом удалось избежать - у женщины была открыта газовая комфорка и работала духовка.

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