В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-11T10:05:48+03:00

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В 22.00 в среду, 10 октября, в Ялте на территории санатория "Сосняк" произошел пожар. Там начала гореть кровля неиспользуемого спального корпуса.

Возгорание удалось локализовать только в 3.55 утра. К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

- Для тушения пожара было привлечено 32 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 30 специалистов и 10 машин.

Напомним, в Бахчисарайском районе из горящей квартиры вытащили женщину. В МЧС отметили, что был риск того, что огонь перекинется и на соседние квартиры. Пожар удалось успешно локализовать, его площадь составила 30 квадратных метров.

А в Евпатории пожилая женщина открыла газ и заперлась в квартире. На звонки и стук в дверь соседей она не открывала. Для помощи пришлось вызывать спасателей. Несчастья чудом удалось избежать - у женщины была открыта газовая комфорка и работала духовка.